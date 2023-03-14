Sarı-lacivertliler, perşembe günü Avrupa'da yeni bir destan yazmak için Sevilla karşısına çıkacak.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Onlar için geliyorlar! İşte izlenecek 4 yıldız
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ilk maçtaki yenilgisinden sonra rövanşta Kadıköy'de turu kovalayacak. İstanbul'da kazanmak isteyen Kanarya'nın 4 yıldız futbolcusunu dev kulüplerden scout ekipleri izlemeye gelecek. İşte detaylar... | (FB spor haberi)
İspanya'da 2-0 kaybeden temsilcimiz, zoru başarmaya çalışacak.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçeli oyuncular, çeyrek final bileti için ter dökerken, bazı isimler de vitrine çıkacak.