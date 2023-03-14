Hürriyet'in derlediği habere göre; Fenerbahçe'de bu sezon 33 resmi maçta forma giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na Napoli'nin ardından Ajax da talip oldu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ferdi'ye büyük talip! 20 milyon Euro...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise çeyrek final için Sevilla ile mücadele veriyor. Turu geçmek isteyen sarı-lacivertli ekip pürdikkat mücadeleye hazırlanıyor. Kanarya'nın bu sezon üstün performans sergileyen futbolcularından olan Ferdi Kadıoğlu'na teklifler yağıyor. O tekliflere bir yenisi daha eklendi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 14.03.2023- 12:11
23 yaşındaki futbolcuyu, Sevilla ile oynanan ilk maçta tribünden izleyen Hollanda ekibi, Kadıköy'deki rövanş için de rezervasyon yaptırdı.
KAPIYI 10 MİLYON EURO'DAN AÇACAKLAR
Sarı-lacivertli kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Ferdi için 10 milyon Euro ile kapıyı çalacak olan Ajax, bonuslar ve sonraki satıştan payı da sözleşmeye koymak istiyor.