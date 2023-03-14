Süper Lig'de maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe yönetimi için flaş iddia! Şampiyonluk gelmezse...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sezon sonunda şampiyonluğun gelmemesi durumunda yönetim genel kurul kararı alacak. Başkan Ali Koç'un genel kurulda aday olmama ihtimali de bulunuyor. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'de maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Takvim'in kulübe yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ligde şampiyonluğun gelmemesi durumunda genel kurul kararı alacak.
Başkan Ali Koç'un genel kurul kararı almasıyla birlikte kendisinin 2 seçeneği olacağı da ifade ediliyor.