UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta 2-0 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Sevilla'yı Ülker Stadyumu'nda yenerek adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı canlı hangi kanalda? FB - Sevilla maçı saat kaçta?