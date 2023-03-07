Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Alman devi Bayern Münih'in radarına girdi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na Almanya'dan dev talip!
Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor. İşte milli yıldızı kadrosuna katmak isteyen Alman ekibi... (FB spor haberi)
Takvim'in, Alman basınından Frankfurter Rundschau'dan derlediği habere göre Bayern Münih, Sarı-Lacivertli forma ile birlikte Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de istikrarlı bir şekilde iyi performanslar ortaya koyan Ferdi'yi mercek altına almaya karar verdi.
Haberde Bayern Münih yönetimi gelecek sezon için kadro yapılanmasına başlarken devre arasında Manchester City'den kiraladığı 28 yaşındaki sağ bek Joao Cancelo'nun 70 milyon Euro'luk satın alma maddesini kullanmakta kararsız olduğu da ifade edildi.