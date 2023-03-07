UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla'nın konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Çabukluk çalışmalarının ardından idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip, Sevilla maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.