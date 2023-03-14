Fenerbahçe'de bu sezon 33 resmi maçta forma giyen ve takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan Ferdi Kadıoğlu'na, Napoli'nin ardından Ajax da talip oldu.
FENERBAHÇE HABERİ - Avrupa devi Ferdi Kadıoğlu'nu gözüne kestirdi! İlk teklif yapıldı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de birok isim, Avrupa'nın dev kulüpleri ile anılıyor. Bu sezon sarı-lacivertli forma ile istikrarlı bir şekilde performans gösteren Ferdi Kadıoğlu için teklif gelmeye devam ediyor. İşte milli oyuncuya gelen yeni teklif... | Fenerbahçe haberleri
23 yaşındaki futbolcuyu, Sevilla ile oynanan ilk maçta tribünden izleyen Hollanda ekibi, Kadıköy'deki rövanş için de rezervasyon yaptırdı.
Sabah'ın haberine göre Ajax, sarı-lacivertli kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Ferdi için 10 milyon Euro ile kapıyı çalacak.