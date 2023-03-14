Fenerbahçe'de gözler Sevilla ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada iyi futbol ve bol pozisyona rağmen 2-0'lık şanssız bir mağlubiyet almıştı.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan radikal karar! Sistem...
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanacak olan rövanş mücadelesi öncesi sürpriz haberler geliyor. Teknik Direktör Jorge Jesus, ilk karşılaşmaya 3'lü savunma ile çıkmış ve yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Portekizli çalıştırıcı, İstanbul'daki maç öncesi radikal değişikliklere gitme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de gözler Sevilla ile oynanacak rövanş maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler, İspanya'da oynanan ilk karşılaşmada iyi futbol ve bol pozisyona rağmen 2-0'lık şanssız bir mağlubiyet almıştı.
Rövanş öncesi avantajı kaybeden Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus radikal değişikliklere gidecek.
2-0'lık skorun altından kalmak için sistem de takımın neredeyse yarısı da değişecek.