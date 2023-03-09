Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak.
Jorge Jesus kadroyu netleştirdi! İşte Fenerbahçe'nin Sevilla maçı ilk 11'i
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile mücadele edecek. Son 16 turunun ilk maçını deplasmanda oynayacak olan sarı-lacivertlilerde tecrübeli çalıştırıcı, İspanyol ekibinin karşısına çıkaracağı 11'i belirledi. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak.
Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.