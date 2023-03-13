Süper Lig'in lideri Galatasaray, 26. haftada Konyaspor ile karşılaşacak. Deplasmanda oynayacak olan Cimbom, hazırlıklara başladı.

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cuma günü Arabam.com Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İdmanda iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması ve topa sahip olma organizasyonları üzerinde duruldu. Antrenman, bire bir oyun ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Lider Galatasaray, yarın akşam saatlerinde yapacağı idmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.