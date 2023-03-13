Ara transfer döneminin ardından Fenerbahçe taraftarı yapılan takviyelerden memnun olmadı.
Fenerbahçe'de Zaniolo isyanı! 'Biz de Oosterwolde'yi aldık...'
Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyalarda "Ali Koç istifa" hashtagi açtılar. Yorumlarda "Galatasaray dünya yıldızı Zaniolo'yu transfer etti. Biz ise sadece sol bek Oostewrolde'yi aldık. O da oynamıyor" denildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ara transfer döneminin ardından Fenerbahçe taraftarı yapılan takviyelerden memnun olmadı.
Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın, Oosterwolde ve Emre Demir transferlerini yaptı.
Emre Demir'in bonservisini alan Kanarya, genç oyuncuyu Samsunspor'a kiraladı.