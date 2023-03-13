Fenerbahçeli taraftarlar sanal alemde yaptıkları yorumlarda "Galatasaray lider olmasına rağmen Zaniolo gibi bir yıldızı kadrosuna kattı. Biz ise sadece sol beke Jayden Oosterwolde'yi aldık. 6 milyon Euro para ödedik ama o da oynatılmıyor" yorumlarında bulundular.