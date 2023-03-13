Fenerbahçe'de akıllar Sevilla maçında...
FENERBAHÇE HABERLERİ: Jorge Jesus'tan flaş Sevilla kararı! 2 yıldız...
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerde gözler perşembe günü oynanacak olan Sevilla maçına çevrildi. Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, kritik mücadele öncesi 2 yıldız hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibine 2-0 yenilen sarı-lacivertli ekibe rövanşta tur için en az 3 farklı galibiyet gerekiyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Jorge Jesus'un perşembe günkü maçta ilk 11'de bu yönde değişime gitmesi bekleniyor.