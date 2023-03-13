FENERBAHÇE HABERLERİ - İki yıldızın kaderi belli oldu! Fenerbahçe'ye dönecekler mi?

Sezon başı ve devre arasında yaptığı transferlerle ses getiren Fenerbahçe'de kiralık gidenlerin durumu belli oldu. Mergim Berisha ve Bruma'yı sezon sonuna kadar kiralayan sarı-lacivertliler, 2 oyuncunun geleceği için karar verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2023- 06:40