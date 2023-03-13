Fenerbahçe Sevilla maçı hazırlıklarını sürdürdü!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.03.2023- 14:05