Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, buna karşın liderliği Galatasaray'a kaptırdı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer...
Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda öncelik kiralık gönderilen oyuncular olurken, 3 futbolcu konusunda karar verildi. İşte son gelişmeler ve gönderilmesi beklenen 3 isim... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sarı-lacivertliler, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Kanarya mücadeleyi Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 kazandı.