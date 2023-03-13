UEFA Avrupa Ligi'nde mücadelee ettiği B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fenerbahçe, doğrudan son 16 turuna yükselmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Son durumu belli oldu! Yıldız isim Sevilla maçında yok
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Sevilla'yla kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde bu maçın hazırlıkları sürerken, yıldız oyuncunun Sevilla maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya, Ramon Sanchez-Pizjuan'da oynanan ilk maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.