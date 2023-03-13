ARDA VE OOSTERWOLDE İLK 11'E

Hürriyet'in haberine göre; ilk maçta kaçırdığı gollerle saç baş yolduran King'in yerine maça Batshuayi ile başlaması beklenen Portekizli teknik adam, sakatlanan Lincoln'ün yerine de Oosterwolde'ye forma verebilir.