UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Sevilla deplasmanına konuk oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş karar! Jayden Oosterwolde ve Arda Güler...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 2-0 yenilerek turu Kadıköy'de oynanacak rövanş maçına bırakan Fenerbahçe radikal karar almaya gidiyor. Kanarya, İstanbul'da karşılaşacağı Sevilla maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus hücum oyuncuları ile ilgili flaş karar aldı. Konunun başrolleri Arda Güler ve Jayden Oosterwolde. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 mağlup olarak tur umudunu Kadıköy'de bıraktı.
İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Joan Jordan ve Erik Lamela kaydetti.