Fenerbahçe ligde 1 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde takibini sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye transferinde flaş gelişme! Genç yıldıza yeni talip
Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam ederken aynı zamanda gelecek planlaması yapıyor. Gelecek sezon gidecek isimler belli olurken, sarı-lacivertli ekip yeni futbolcu arayışına girdi. Bu kapsamda sağ bek pozisyonunda listeye giren son isim Milan van Ewijk olurken, Kanarya'ya yeni rakip çıktı. İşte ayrıntılar... | (FB spor haberi)
Ligde şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken bir yandan da gelecek sezonun planlaması yapılıyor.
Transferde gidecek oyuncular yavaş yavaş netleşirken, gitmesi muhtemel isimlerin yerine de oyuncular bakılıyor.