Fenerbahçe için çok kritik maçtı. Galatasaray'ı kovalayabilmek için zorlu Kayserispor deplasmanından kayıpsız dönmeliydi ve başardılar.
Kayserispor Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan Atilla Karaoğlan yorumu! "Kusursuz yönetti"
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Yukatel Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ı köşesinde değerlendirdi ve büyük övgüyle bahsetti. İşte o yazı...
Ama ilk yarıya baktığımızda her iki takımın da yakaladığı veya başka bir deyimle verdiği çok pozisyon var.
Fenerbahçe maça golle başladı. Önemli golcüsü Valencia'nın Lincoln'ün ortasına ofsayttan kurtularak vurduğu kafa kalite ürünü.