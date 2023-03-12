Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya 2-0 mağlup olarak taraftarını üzdü.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Vincenzo Montella operasyonu!
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un sezon sonu ayrılığına karşılık Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'yı gündemine aldı. Kanarya, sezon bittikten sonrası İtalyan çalıştırıcıyla görüşmelere başlayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'ya 2-0 mağlup olarak taraftarını üzdü.
Deplasmanda oynanan mücadeleye iyi başlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda oyundan düştü.
İlk yarıda rakibini baskıya alan Kanarya, aradığı golü bulamadı ve ikinci yarıda kalesinde gördüğü gollerle rövanş öncesi avantajı rakibine verdi.