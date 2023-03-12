FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus için Portekiz'den bomba iddia!

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin hocası, Flamengo için 'Mayıs ayına kadar beni beklemelisiniz' demiş ve ayrılık için ilk sinyali vermişti. Portekizli çalıştırıcıyla ilgili bir bomba iddia daha geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.03.2023- 06:40