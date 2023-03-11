Augsburg, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosun kattığı Mergim Berisha'nın bonservisini almayı planlıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mergim Berisha konusunda Almanlar karar verdi!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Alman ekibi Augsburg'a kiralanan Berisha konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Augsburg'un spor genel müdürü Stefan Reuter, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. FB SPOR HABERLERİ
Augsburg, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosun kattığı Mergim Berisha'nın bonservisini almayı planlıyor.
Alman basınında yer alan habere göre, kulübün, çok yüksek bir olasılıkla golcü futbolcunun satın alma opsiyonunu kullandığı belirtildi.
AUGSBURG'TAN AÇIKLAMA
Augsburg'un spor genel müdürü Stefan Reuter, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için yaptığı açıklamada, "Hala zamanımız var ama tarih konusunda dikkatli olacağız" diye konuştu.