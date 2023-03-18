Fenerbahçe, 24 yaşındaki genç kalecisi Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını duyurdu. Altay Bayındır, Fenerbahçe'ye 2019 yazında Ankaragücü'nden transfer olmuştu. Bu sezon 36 maçta sarı-lacivertli formayı terleten başarılı eldiven, 13 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır.

A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir.

Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz.

Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır'a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz.