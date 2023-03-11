UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 yenilen Fenerbahçe'de büyük bir üzüntü yaşanıyor.
Fenerbahçe'de büyük sendrom! İşte düşüşün 3 nedeni
Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi'nde yaşanan 2-0'lık Sevilla mağlubiyetinin ardından oklar teknik direktör Jorge Jesus'u gösteriyor. Otoritelere göre; sarı lacivertlilerin düşüşünün arkasında ise 3 sebep var. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
İlk yarıda çok etkili oynayıp net fırsatları harcayan Sarı-Lacivertli takımın ikinci devrede resmen frene basması tartışılıyor.
DERBILERDE GOL BILE ATAMADI
Eleştiri okları Jorge Jesus'a dönerken, futbol otoriteleri "Fenerbahçe büyük maçlarda neden sorun yaşıyor?" sorusuna yanıt arıyor.