Sezon başında F.Bahçe'ye gelen Jorge Jesus, veda niteliğinde bir mesaj verdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması! "Bütün dünya biliyor"
Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Flamengo'yu yakından takip eden Gabriel Reis'e, "Türkiye'de hava çok soğuk, uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Portekizli hoca bu sözlerinin ardından bir açıklamada daha bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
2019-20'de Brezilya ekibi Flamengo'yu çalıştıran 68 yaşındaki teknik adam, yeniden Güney Amerika'ya dönüş sinyali verdi.
Adı sık sık Brezilya Milli Takımı ile de anılan deneyimli hoca, Flamengo'yu yakından takip eden gazeteci Gabriel Reis'e ses kaydı gönderdi.