FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması! "Bütün dünya biliyor"

Fenerbahçe'de Jorge Jesus, Flamengo'yu yakından takip eden Gabriel Reis'e, "Türkiye'de hava çok soğuk, uyum sağlamakta zorluk çekiyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Portekizli hoca bu sözlerinin ardından bir açıklamada daha bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.03.2023- 06:40