UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya deplasmanda 2-0 yenilen Fenerbahçe'de gözler haftaya İstanbul'da oynanacak rövanşa çevrildi...
Fenerbahçe tura inanıyor! Oyuncular ve teknik heyet...
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya 2-0 kaybetti. Ancak sarı lacivertliler bu skora rağmen tura olan inancını yitirmedi. Teknik heyet ve futbolcular rövanş mücadelesi için umutlu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Oyuncular ve teknik heyet tur zora girse de inancını koruyor...