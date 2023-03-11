Fenerbahçe, Valencia'nın menajeri ile pazarlıkları sürdürüyor.
FENEBRAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia için Internacional'den açıklama geldi!
SON DAKİKA TANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Enner Valencia konusunda sürpriz gelişmeler ortaya çıktı. Ekvadorlu futbolcunun bir süredir peşinde olan Internacional'in yönetici William Thomas dikkat çeken transfer sözlerinde bulundu. FB SPOR HABERLERİ aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Cem ÇAKIR)
Fenerbahçe, Valencia'nın menajeri ile pazarlıkları sürdürüyor.
Valencia, "Umarım anlaşma sağlanır" dese de henüz orta yol bulunamadı.
Ligde 23 golle takımı sırtlayan Ekvadorlu forvetin daha yüksek maaş ve 2-3 yıllık kontrat talebi var.