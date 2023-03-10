İspanya'da çirkin saldırı!
"Korkak bir takımla..."
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Transferler Pereira'dan, takım Jesus'ta!
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