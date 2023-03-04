Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci! Anlaşma tamam
Fenerbahçe'de Arda Güler sevinci yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir gündemde olan 'oynama süresi' konusuna yönetim noktayı koydu. İşte transferdeki son detaylar...FB SPOR HABERLERİ
Altay, Valencia, Zajc, Crespo gibi isimlerle masaya oturan sarı-lacivertli yönetim, Arda Güler ile ilgili de önemli bir hamle yaptı.
Sabah'ta yer alan habre göre 2019'da Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe altyapısına gelen ve Jesus ile fazla şans bulamasa da görev yaptığı maçlarda yeteneği ile alkış toplayan genç yıldız, yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.