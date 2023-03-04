TRANSFER HABERİ | İngiliz basınından flaş iddia! Fenerbahçe ve Mason Greenwood...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde harekatını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, tüm dikkatini Manchester United'ın genç yıldızı Mason Greenwood'a yöneltmişti. İngiliz basınından ise transfer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2023- 06:40