Ara transfer yarın sona erecek. Kanatlara şartlara göre bir takviye planlayan Fenerbahçe, Mason Greenwood için haber bekliyor...
TRANSFER HABERİ | İngiliz basınından flaş iddia! Fenerbahçe ve Mason Greenwood...
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde harekatını sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, tüm dikkatini Manchester United'ın genç yıldızı Mason Greenwood'a yöneltmişti. İngiliz basınından ise transfer ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın The Telegraph'dan derlediği haberde genç oyuncu için bazı Türk kulüplerinin de aralarında yer aldığı birçok kulübün Manchester United'a kiralama teklifinde bulunduğu ifade edildi.
United'ın Greenwood'un takıma dönüp dönmemesi konusunda henüz kararını vermediği bu nedenle kiralama taleplerini beklettiği ifade edildi.