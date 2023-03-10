Sevilla Fenerbahçe maçında polislerde taraftara çirkin saldırı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ilk yarını oldukça iyi oynadığı maçta Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadele esnasında İspanyol polisinin Türk taraftarlara karşı yaptığı saldırı ise skandaldı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2023- 10:10