Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği maçta İspanyol polisinin skandal hareketi dikkat çekti.
Sevilla Fenerbahçe maçında polislerde taraftara çirkin saldırı!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ilk yarını oldukça iyi oynadığı maçta Sevilla'ya 2-0 mağlup oldu. Mücadele esnasında İspanyol polisinin Türk taraftarlara karşı yaptığı saldırı ise skandaldı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 10.03.2023- 10:10
Fenerbahçe taraftarlarına joplarla saldırılan görüntüler ortaya çıktı.
Sevilla - Fenerbahçe maçını tribünde takip eden Türk taraftarlara polisler fiziki şiddet uyguladı.