Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye gelen ve Sarı-Lacivertliler'de kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır'ın sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona erecek.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de karar ortaya çıktı! İşte Altay Bayındır'a yapılacak teklif
Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Altay Bayındır ile ilgili flaş bir karar ortaya çıktı. Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki kaleciyle sözleşme uzatmak istiyordu. Kanarya'nın, milli oyuncu için yapacağı teklif belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kanarya, 24 yaşındaki eldivenle yeni sözleşme konusunda olumlu bir süreç yaşıyor.
Fenerbahçe kaptanı Altay Bayındır, gelecek sezonlarda da takımda kalmak istediğini yönetime iletti.