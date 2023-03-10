TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de karar ortaya çıktı! İşte Altay Bayındır'a yapılacak teklif

Fenerbahçe'de geleceği tartışma konusu olan Altay Bayındır ile ilgili flaş bir karar ortaya çıktı. Sarı lacivertliler, 24 yaşındaki kaleciyle sözleşme uzatmak istiyordu. Kanarya'nın, milli oyuncu için yapacağı teklif belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2023- 06:40