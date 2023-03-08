Sarı-lacivertli ekip, transfer listesindeki öncelikli isimlerden Tottenham'lı sağ kanat oyuncusu Lucas Moura'nın menajeriyle bir araya geldi.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yıldız ismin peşini bırakmıyor! Gelecek sezon için Lucas Moura...
Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında Tottenham'ın yıldız ismi Lucas Moura için yoğun çaba sarf eden sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı oyuncunun peşini bırakmıyor. Yönetim, Mouran'nın menajeri ile gelecek sezon için görüştü. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği haberde, Tottenham'la sözleşmesi haziranda sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun üç yıllık kontrat istediğüi belirtildi.
30 yaşındaki Moura'nın yıllık ücret beklentisinin de yüksek olduğu ancak pazarlığın sıkı bir şekilde süreceği kaydedildi.