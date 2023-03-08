TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe yıldız ismin peşini bırakmıyor! Gelecek sezon için Lucas Moura...

Bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Devre arasında Tottenham'ın yıldız ismi Lucas Moura için yoğun çaba sarf eden sarı-lacivertli ekip, Brezilyalı oyuncunun peşini bırakmıyor. Yönetim, Mouran'nın menajeri ile gelecek sezon için görüştü. İşte haberin detayları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2023- 06:40