Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez

Pizjuan Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Fenerbahçe, LaLiga'da kötü günler geçiren Sevilla karşısında avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Hafta boyunca yapılan çalışmalarda da yoğun mesai harcayan sarı-lacivertliler, birlik olgusu ile çıkacakları sahadan mutlu bir şekilde ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Deplasmandaki ilk maçta avantajı yakalamak isteyen sarı-lacivertli ekip, 16 Mart'ta evinde oynayacağı ikinci maçta taraftarının da desteğiyle rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek istiyor.

SARI-LACİVERTLİLER 4 OYUNCUSUNDAN YOKSUN

Fenerbahçe, Sevilla mücadelesine 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Luan Peres'in yanı sıra UEFA'ya isimleri bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun karşılaşmada yer alamayacak.

OOSTERWOLDE İLE SAMET AKAYDIN İLK KEZ

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ilk kez Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da yer alacak. Ara transfer döneminde ekibe dahil edilen 2 futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivertli formayı terletecekler.

Sarı-lacivertlilerin yarınki mücadeleye şu muhtemel 11'le çıkması bekleniyor:

"Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia"