Futbolun kendisi, aldığımız sonuçlar tabii ki arkamızda durup bize destek olmuyor. Tek yaptığım dürüstlük ve iyi niyetle elimden gelenin en iyisini yapmak. Futbol kimseye saygı göstermez, hatta teknik direktörlere daha da az. Dedikoduları ne dinliyorum ne de beni rahatsız ediyor. Buraya kulübe destek olmak için geldim. Tüm kapasitemi ve bilgimi buraya veriyorum. Son ana kadar da her şeyimi vereceğim.