UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımının teknik direktörü Jorge Sampaoli, "Baskı ve stresle oynarsak bu turu geçemeyiz" dedi.
Sevilla Fenerbahçe maçı öncesi Jorge Sampaoli'den yıldız isme büyük övgü! "Elit bir oyuncu"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Endülüs ekibinin teknik direktörü Jorge Sampaoli, basın toplantısı düzenledi. Arjantinli teknik adam sarı-lacivertlilerin yıldız isminden övgüyle bahsetti. İşte o sözler...
Sampaoli, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yarın akşam oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Arjantinli teknik adam, La Liga'da son haftalarda aldığı yenilgilerle düşme hattına yaklaşan ve sakatlıkların etkisiyle defans başta olmak üzere takımın oyun kalitesindeki düşüşün yarattığı zor bir ortamda maça çıkacak takımını değerlendirdi.