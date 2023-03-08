Fenerbahçe'nin Sevilla maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Bu maç için İspanya'ya giden sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.03.2023- 15:42 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023- 15:51