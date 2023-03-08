UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olacak.
Perşembe günü TSİ 23.00'te günü oynanacak mücadele için İspanya'ya hareket eden sarı-lacivertlilerin İspanya kafilesi belli oldu.
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Michy Batshuayi de kadroda yer aldı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un kamp kadrosuna dahil ettiği isimler şöyle:
"Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."