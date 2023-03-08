Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na Alman kancası! Dev transfer planı ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla gitgide üstüne koyan Ferdi Kadıoğlu, son olarak oynanan Kayserispor maçında da müthiş bir gole imza attı. Bu maçta 2 Premier Lig ekibinin temsilcileri tarafından izlenen 23 yaşındaki oyuncu için, Belçika basını flaş bir iddia ortaya attı. Haberde Bundesliga devinin genç sağ bek için devreye gireceği aktarılırken, o plan da ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)