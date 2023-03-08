UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu kupayı 4 kere kazandılar. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuları var. İlk maçta iyi bir sonuç alıp, İstanbul'da turu geçecek gücümüz var." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

İşte Portekizli çalıştırıcının o sözleri:

Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu kupayı 4 kere kazandılar. Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'den 3 oyuncuları var. İlk maçta iyi bir sonuç alıp, İstanbul'da turu geçecek gücümüz var. Üçüncü kez Avrupa Ligi finali oynamanın hayalini kuruyorum. Kaybettiğim finallerden biri Sevilla karşısındaydı. Bu turu geçersek çeyrek finale kalacağız. Kura şansımız olursa, her şey olabilir diye düşünüyorum.

Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde 10 maç yaptı, iyi bir başlangıç yaptık. Pek çok farklı sistemde oynadık. Takım için en iyi sistem hangisi ise onu seçeceğiz. Yarın oynayacağımız sistem muhakkak daha önce oynadığımız bir sistem olacak. Şu anda takımımızdaki tek eksik oyuncu Luan Peres.

"Süper Lig'de play-off istiyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Jorge Jesus, "Şu an Avrupa Ligi için buradayız. Şu an Fenerbahçe ve Galatasaray yarışta. Benim kendi fikirlerim var. Kimse bana bir fikir vermez." ifadelerini kullandı.