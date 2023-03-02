Ara transferde son günlere girilirken Fenerbahçe'de kanat takviyesi için çalışmalar sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'nin gündemindeydi! İtalyanlardan Ante Rebic iddiası
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da kariyerini sürdüren Ante Rebic için girişimlere başlamıştı. İtalyan basını Hırvat kanat-forvet için flaş bir iddia ortaya atarken, sarı-lacivertlilerin transferde umudu arttı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre; gündemdeki isimlerden birisi Ante Rebic...
İtalyan basını, yaşları ilerleyen Olivier Giroud (Eylül'de 37 olacak) ve Zlatan İbrahimovic'in (41) yerine gelecek sezon yeni bir forvet alacak olan Milan'ın kaynak yaratmak için Rebic'i satmayı planladığını yazdı...