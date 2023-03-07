Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Portekiz basınına konuştu! Jorge Jesus'tan play-off önerisi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekildiğini açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu takımlarla maç oynayacak diğer ekiplerin 3-0 hükmen galibiyet alacağını duyurmuştu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, konuyla ilgili yorumlarda bulundu ve flaş bir play-off önerisi yaptı. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Jorge Jesus'un öğrencileri ligde son hafta Kayserispor'u deplasmanda 2-1 ile geçmeyi başardı.
Ligde son 6 maçta 16 puan toplayan Fenerbahçe'de bir dönem düşen form durumu tekrar yükselişe geçmiş durumda.