Başarılı savunmacı, "İlk maçı nerede oynadığımızın bir öneminin olduğunu düşünmüyorum, çünkü artık deplasman kuralı kalktı. İlk maçı deplasmanda oynayacağız, daha sonra ikinci maçı evimizde taraftarlarımızın da desteğiyle iyi bir şekilde geçirerek turu atlamak istiyoruz" diye ekledi.

