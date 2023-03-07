Teknik direktör Jorge Jesus ve yardımcıları işlerini şansa bırakmadan detaylı bir analiz yapıyor.
Fenerbahçe Sevilla maçı öncesi avantaj ve dezavantajlar!
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'ya konuk olacak. Mücadele öncesi İspanya Ligi'nde oldukça kötü bir sezon geçiren Sevilla'nın artı ve eksileri öne çıktı. İşte Fenerbahçe - Sevilla maçı öncesi son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Teknik direktör Jorge Jesus ve yardımcıları işlerini şansa bırakmadan detaylı bir analiz yapıyor.
Hem avantajlı noktalar hem de dezavantajlı konular titizlikle masaya yatırılıyor. İşte Milliyet'te yer alan habere göre detaylar...
"TURU İSTİYORUZ"
Fenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai, FB TV'de açıklamalarda bulundu. Szalai, Avrupa Ligi'nde Sevilla eşleşmesini değerlendirip, "Güçlü bir takım olduklarını biliyoruz.