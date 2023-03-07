FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia uzatmayı kabul etti! Ancak F.Bahçe'nin bir şartı var...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia uzatmayı kabul etti! Ancak F.Bahçe'nin bir şartı var...

Devre arası transfer döneminin bitmesi ile tüm dikkatini sözleşmesi son erecek olan isimlere yönelten Fenerbahçe'de, Enner Valencia harekatı sürüyor. Daha önce yapılan yeni sözleşmeyi reddeden Ekvadorlu oyuncu için sarı-lacivertli yönetim, teklifte revizeye gitti. Ancak yeni sözleşmede bir şart var. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.03.2023- 06:40