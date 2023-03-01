Bir dönem Atletico Madrid'in peşinde olduğu Miguel Crespo'nun kontratı 2024 yılında bitiyor.
TRANSFER HABERİ | Crespo Fenerbahçe'de kalıyor! İşte sözleşme detayları
Devre arası transfer döneminde kadrosunu kuvvetlendiren Fenerbahçe, iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor. Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalamak isteyen sarı-lacivertli ekip, Portekizli oyuncuya teklifi sundu. İşte sözleşmenin detayları... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun maaşını yükselterek kontrat süresini uzatmayı planlıyor.
Böylece olası yeni tekliflerde kulübün eli güçlenecek. Oyuncunun piyasasının da olması yönetimin çabuk aksiyon almasındaki etkenlerden biri.