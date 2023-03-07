Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Gustavo'da sürpriz gelişmeler ortaya çıktı.
Fenerbahçe beğenmedi Brezilya ekipleri sıraya girdi!
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yanan beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu için Brezilya ekipleri sıraya girdi. Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği oyuncu için Brezilya ekipleri Flamengo ile temasa geçti. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, Gustavo Henrique'yi sezon başında 1.4 milyon Euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı.
Yapılan sözleşmeye de opsiyon maddesi konulmuştu.