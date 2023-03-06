FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu rekor bedelle ayrılacak! Bonservisi belirlendi

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla gitgide üstüne koyan Ferdi Kadıoğlu, son olarak oynanan Kayserispor maçında da müthiş bir gole imza attı. Bu maçta Newcastle United ve Brighton'ın 23 yaşındaki oyuncuyu izlediği ortaya çıkarken, sarı-lacivertli yönetim ise bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2023- 06:40