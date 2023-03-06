Fenerbahçe'nin yıldızı her geçen gün daha da parlayan oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'daki piyasası her geçen gün daha da artıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu rekor bedelle ayrılacak! Bonservisi belirlendi
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla gitgide üstüne koyan Ferdi Kadıoğlu, son olarak oynanan Kayserispor maçında da müthiş bir gole imza attı. Bu maçta Newcastle United ve Brighton'ın 23 yaşındaki oyuncuyu izlediği ortaya çıkarken, sarı-lacivertli yönetim ise bonservis bedelini belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Ferdi Kadıoğlu'nu son olarak Kayseri maçında İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ve Brighton'un temsilcileri izledi.
Takvim'in haberine göre; Kayseri maçında skoru 2-0 yapan golü harika bir vuruşla kaydeden Ferdi Kadıoğlu yine gündem olmayı başardı.