Alex Iwobi Fenerbahçe'ye gidecek mi? Transferin son gününde bomba gelişme!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler, zorlu rakibini yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Kanarya'da alınan 3 puanın ardından gözler transfer çevrildi. Transferin son gününde bir hamle yapıp yapmayacağı büyük merak konusu olan Fenerbahçe'nin, Alex Iwobi ile ilgilendiği belirtilmişti. İngiliz basını Nijeryalı yıldızın transferine dair son gelişmeyi açıkladı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)