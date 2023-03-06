Süper Lig'de mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de gözler sezon sonuna çevrildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetim sezon sonu ilk onu bitirecek
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de devre arası 3 futbolcu kadroya katıldı. Bu noktada yönetim sezon sonu için fırsat transferlerinin peşine düştü. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak listeye Dortmund'un yıldız ismi eklendi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ...
Süper Lig'de mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe'de gözler sezon sonuna çevrildi.
Sarı-lacivertliler transferde devre arasında Jayden Oosterwolde, Samet Akaydin ve Emre Demir'i kadrosuna katmıştı.
Jorge Jesus ile sezon sonunda devam edilip edilmeyeceği belirsiz olan yönetim ise yine de fırsat transferlerinin peşine düştü.