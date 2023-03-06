ARDA GÜLER'E PROFESYONEL İMZA

25 Şubat'ta 18 yaşına basan Arda Güler'in geçen yıl imza attığı 3 yıllık sözleşmesi profesyonele dönse de yönetim bu süreci hem 5 yıla çıkarmak hem de hem oyuncunun hem de kulübün menfaatlerine yönelik değişiklikler yapmak istiyor.

