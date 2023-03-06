Türkiye'de ara transfer dönemi dün itibariyle sona ererken bu süreçte kadrosunu Jayden Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir ile güçlendirdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Yönetimden Arda Güler ve Altay Bayındır kararı!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de uzun süredir gündemde olan Altay Bayındır ve Arda Güler konusunda yönetimden flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi uzatılacaklar listesinde ilk sırada yer alan iki isim için son karar verildi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Türkiye'de ara transfer dönemi dün itibariyle sona ererken bu süreçte kadrosunu Jayden Oosterwolde, Samet Akaydın ve Emre Demir ile güçlendirdi.
Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe iç transferde de iki önemli imza atmaya çok yakın.
Sarı lacivertlilerde takımın geleceği olarak görülen Arda Güler ile birlikte sözleşmesi sona erecek olan takım kaptanı Altay Bayındır konusunda herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığı belirtilirken iki oyuncuyla da imzanın 1 aylık süreç içinde gerçekleşmesi bekleniyor.