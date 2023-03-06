Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ses getiren bir hamleye imza attı.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Flamengo sorularına Jesus'tan esrarengiz yanıt!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan Jorge Jesus sözleşmesini sadece 1 sezon yapmıştı. Sezon sonunda Portekizli çalıştırıcının sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı basına düşmüştü. Brezilyalı gazeteci Bruno Villafranca, tecrübeli teknik adama Flamengo iddialarını sordu. Jesus'un verdiği cevabı açıkladı. İşte detaylar... FP SPOR HABERLERİ
2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.
Yönetim, Portekizli çalıştırıcıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.