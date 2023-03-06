Villafranca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bay Jorge Jesus'a 2023'te Flamengo'nun teknik direktörü olup olmayacağını sordum. Kendisi zekice, kısa ve esrarengiz bir yanıt verdi. Kısa cevaptan sonra başka bir şey söylemedi: Sarılma (Emoji)" ifadelerine yer verdi.