Fenerbahçe'nin skoru aldıktan sonra maçın temposunu limitte tutması, rakibe topla oynama anları vermesiyle, "her an, her şey olabilir" süreci başladı. Ne zaman ki, Ferdi müthiş bir şut ile farkı ikiye çıkardı, rakip de, tribünler de maçı kaybettiklerini anladılar. Sonraki dakikalar, Fenerbahçe'nin izin verdiği kadar Kayseri takımının bir şeyler üretmek için çabalamasıyla geçti.